На рынке Грузии обнаружен слайм, вызывающий рак
16.01.2026 10:55
На рынке Грузии обнаружен слайм, вызывающий рак, сообщает Центр защиты прав потребителей.
По их информации, в октябре 2025 года Агентство по надзору за рынком Грузии изъяло из продажи несколько видов игрушечного слайма, предназначенного для детей.
Согласно информации, продукт содержал вызывающие рак химические вещества. В частности, в слайме была зафиксирована миграция бора – 1180 мг/кг, что значительно превышает допустимую норму (300 мг/кг), и вещество относится к канцерогенной, мутагенной и токсичной для репродукции (CMR) группе.
Центр также публикует советы для родителей:
- Проверьте этикетку и знаки безопасности (CE и др.)
- Держите детей подальше от слаймов неизвестного происхождения
- В случае сомнений обращайтесь в Агентство по надзору за рынком
- Безопасность детей на первом месте!
