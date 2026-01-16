На рынке Грузии обнаружен слайм, вызывающий рак

На рынке Грузии обнаружен слайм, вызывающий рак, сообщает Центр защиты прав потребителей.



По их информации, в октябре 2025 года Агентство по надзору за рынком Грузии изъяло из продажи несколько видов игрушечного слайма, предназначенного для детей.



Согласно информации, продукт содержал вызывающие рак химические вещества. В частности, в слайме была зафиксирована миграция бора – 1180 мг/кг, что значительно превышает допустимую норму (300 мг/кг), и вещество относится к канцерогенной, мутагенной и токсичной для репродукции (CMR) группе.



Центр также публикует советы для родителей:

- Проверьте этикетку и знаки безопасности (CE и др.)

- Держите детей подальше от слаймов неизвестного происхождения

- В случае сомнений обращайтесь в Агентство по надзору за рынком

- Безопасность детей на первом месте!





