Представители американской военной группы передали СЧС Грузии противопожарное и коммуникационное оборудование
16.01.2026 11:43
В рамках двустороннего сотрудничества между Грузией и Соединёнными Штатами Америки представители Военной группы США (U.S. Military Group) передали Службе управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел пожарное и коммуникационное оборудование на сумму 234 150 долларов США.
Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе и руководитель Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили приняли в службе делегацию Военной группы США и исполняющего обязанности посла США Алана Перселла и провели с ними встречу.
Во встрече также приняли участие руководитель Военной группы США подполковник Эндрю Андервуд, военный атташе полковник Джонатан Адамс и офицер по двустороннему сотрудничеству — майор Алек Харрисон.
Грузинская сторона выразила благодарность американской стороне за оказанную поддержку. Заместитель министра отметил, что переданная специальная техника и оборудование существенно укрепят оперативные возможности пожарных-спасателей и будут способствовать эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации по всей стране.
Члены делегации также осмотрели здание Оперативного центра управления Службы управления чрезвычайными ситуациями и на месте ознакомились с основными направлениями деятельности центра и спецификой процесса реагирования на чрезвычайные ситуации.
