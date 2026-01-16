Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МВД Грузии: задержаны 16 членов радикальной фашистской группировки


16.01.2026   15:34


Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании 16 членов радикальной фашистской группировки. 10 из задержанных – несовершеннолетние, сообщил на пресс-конференции в ведомстве начальник патрульной полиции Важа Сирадзе.

«Задержаны 16 членов радикальной фашистской группировки, которые отличались особой жестокостью, физическим и психологическим насилием над людьми разного возраста…

В ходе расследования установлено, что члены группы называли себя неонацистами и руководствовались фашистской идеологией.

Для усиления своего влияния и повышения осведомленности они демонстрировали радикальное отношение к своим жертвам и с особой жестокостью физически издевались над теми, кто не разделял их идеологию», — заявил Сирадзе.


