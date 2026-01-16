|
МВД Грузии: задержаны 16 членов радикальной фашистской группировки
16.01.2026 15:34
Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании 16 членов радикальной фашистской группировки. 10 из задержанных – несовершеннолетние, сообщил на пресс-конференции в ведомстве начальник патрульной полиции Важа Сирадзе.
«Задержаны 16 членов радикальной фашистской группировки, которые отличались особой жестокостью, физическим и психологическим насилием над людьми разного возраста…
В ходе расследования установлено, что члены группы называли себя неонацистами и руководствовались фашистской идеологией.
Для усиления своего влияния и повышения осведомленности они демонстрировали радикальное отношение к своим жертвам и с особой жестокостью физически издевались над теми, кто не разделял их идеологию», — заявил Сирадзе.
