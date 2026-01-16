|
|
|
В Италии полиция арестовала грузинскую банду, специализирующихся на ограблениях квартир
16.01.2026 15:54
В Италии полиция арестовала банду грузин, специализирующихся на кражах из квартир. По официальной информации, арестованы члены группы, причастные к нескольким ограблениям, произошедшим в центре города Салерно за последние 30 дней.
Сотрудники правоохранительных органов заметили подозреваемых возле одного из жилых домов. Во время проверки один из них попытался скрыться, оказав сопротивление полиции и сломав ему руку.
При обыске автомобиля задержанных полиция обнаружила:
- украденные ценности (включая жемчужное ожерелье, которое уже опознала одна из жертв);
- специальные инструменты, так называемые «отмычки» и другие приспособления для бесшумного вскрытия дверей.
В ходе расследования с помощью записей с камер видеонаблюдения было установлено, что группа заранее спланировала ограбление. Их основной тактикой было фотографирование замков: они заранее осматривали здания, фотографируя замки, чтобы выбрать подходящие инструменты для их вскрытия. Этот метод позволял им проникать в квартиру, не повреждая замок.
Арестованные лица (граждане Грузии), не имевшие постоянного места жительства в Италии, были переведены в тюрьму по распоряжению прокуратуры Салерно. Им предъявлено обвинение в групповом ограблении при отягчающих обстоятельствах, а одному из них дополнительно предъявлено обвинение в сопротивлении полиции и причинении телесных повреждений.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна