В Италии полиция арестовала грузинскую банду, специализирующихся на ограблениях квартир

16.01.2026 15:54





В Италии полиция арестовала банду грузин, специализирующихся на кражах из квартир. По официальной информации, арестованы члены группы, причастные к нескольким ограблениям, произошедшим в центре города Салерно за последние 30 дней.



Сотрудники правоохранительных органов заметили подозреваемых возле одного из жилых домов. Во время проверки один из них попытался скрыться, оказав сопротивление полиции и сломав ему руку.



При обыске автомобиля задержанных полиция обнаружила:



- украденные ценности (включая жемчужное ожерелье, которое уже опознала одна из жертв);

- специальные инструменты, так называемые «отмычки» и другие приспособления для бесшумного вскрытия дверей.



В ходе расследования с помощью записей с камер видеонаблюдения было установлено, что группа заранее спланировала ограбление. Их основной тактикой было фотографирование замков: они заранее осматривали здания, фотографируя замки, чтобы выбрать подходящие инструменты для их вскрытия. Этот метод позволял им проникать в квартиру, не повреждая замок.



Арестованные лица (граждане Грузии), не имевшие постоянного места жительства в Италии, были переведены в тюрьму по распоряжению прокуратуры Салерно. Им предъявлено обвинение в групповом ограблении при отягчающих обстоятельствах, а одному из них дополнительно предъявлено обвинение в сопротивлении полиции и причинении телесных повреждений.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





