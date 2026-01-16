В Батуми задержан гражданин Украины с особо крупной партией метадона

16.01.2026 16:16





Сотрудники полиции Аджарии Министерства внутренних дел Грузии задержали гражданина Украины, 1998 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в особо крупном размере.



В ходе обыска личного и временного места проживания задержанного в Батуми правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства особо крупную партию наркотического средства «метадон». Также были обнаружены и изъяты материалы, предназначенные для фасовки наркотиков.



Расследование ведется по статьям 260 и 260¹ (прим. «260-е квартა») Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение.





