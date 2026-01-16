Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми задержан гражданин Украины с особо крупной партией метадона


16.01.2026   16:16


Сотрудники полиции Аджарии Министерства внутренних дел Грузии задержали гражданина Украины, 1998 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе обыска личного и временного места проживания задержанного в Батуми правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства особо крупную партию наркотического средства «метадон». Также были обнаружены и изъяты материалы, предназначенные для фасовки наркотиков.

Расследование ведется по статьям 260 и 260¹ (прим. «260-е квартა») Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна