Во Внуково пресекли контрабанду $105 тыс. из Грузии

16.01.2026 22:33





Таможенники аэропорта Внуково предотвратили контрабанду $105 тыс., которые пыталась ввезти 43-летняя россиянка, прибывшая из Грузии. Об этом сообщила 16 ноября пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.



«Внуковские таможенники пресекли контрабанду $105 тыс. Денежные средства пыталась незаконно ввезти из Грузии 43-летняя россиянка», — говорится в сообщении на сайте ФТС.



Как сообщили в ведомстве, женщина была остановлена на зеленом коридоре, и в ходе устного опроса призналась инспекторам, что имеет при себе указанную сумму, которую она задекларировала в Тбилиси. Однако она пояснила, что не была знакома с таможенными правилами России, поэтому не подала декларацию при въезде в страну.



«Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда денежных средств в особо крупном размере»)», — сообщила пресс-секретарь Внуковской таможни Евгения Сивакова.



Санкции по данной статье предусматривают штраф от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемых средств либо ограничение свободы на срок до четырех лет.





