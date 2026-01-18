Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми задержан гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом


18.01.2026   13:12


Сотрудники Главного управления патрульной полиции Аджарского района Министерства внутренних дел и Следственной службы Аджарского района Главного следственного отдела того же управления задержали гражданина Турции С.К., 1986 года рождения.

С.К. разыскивался Турецкой Республикой по обвинению в сексуальной эксплуатации/проституции.

В отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.


