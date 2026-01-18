|
|
|
В Батуми задержан гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом
18.01.2026 13:12
Сотрудники Главного управления патрульной полиции Аджарского района Министерства внутренних дел и Следственной службы Аджарского района Главного следственного отдела того же управления задержали гражданина Турции С.К., 1986 года рождения.
С.К. разыскивался Турецкой Республикой по обвинению в сексуальной эксплуатации/проституции.
В отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна