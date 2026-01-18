В Батуми задержан гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом

18.01.2026 13:12





Сотрудники Главного управления патрульной полиции Аджарского района Министерства внутренних дел и Следственной службы Аджарского района Главного следственного отдела того же управления задержали гражданина Турции С.К., 1986 года рождения.



С.К. разыскивался Турецкой Республикой по обвинению в сексуальной эксплуатации/проституции.



В отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.





