Три человека задержаны по делу о нанесении ножевых ранений в Тбилиси

Полиция раскрыла дело о нанесении ножевых ранений в Тбилиси в ходе преследования по горячим следам – арестованы 3 человека



Сотрудники Главного управления полиции Старого Тбилиси Министерства внутренних дел арестовали 3 человек по обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений: В.А., 1995 года рождения, Ш.М., 2004 года рождения, и Д.Г., 2005 года рождения, ранее судимого.



В ходе расследования установлено, что обвиняемые, используя острый предмет на основании взаимного спора, нанесли телесные повреждения Г.Дж., 1980 года рождения, и пытались скрыться с места преступления.



Полиция арестовала всех троих причастных к преступлению в ходе преследования по горячим следам в окрестностях места происшествия.



Расследование ведется по части 2 статьи 120 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 5 лет.





