Украина хочет подписать с США рамочную сделку о гарантиях безопасности

18.01.2026 21:58





Украина рассчитывает, что после Всемирного экономического саммита в Давосе сможет подписать с США рамочный документ о гарантиях безопасности. Об этом сообщает Financial Times.



Как пишет издание, посол Украины в США Ольга Стефанишина анонсировала, что уже на следующей неделе Киев и Вашингтон намерены подписать ключевой документ об экономическом процветании нашей страны. Подписание состоится в Давосе (речь о сделке про реконструкции Украины на 800 млрд долларов).



В то же время FT отмечает, что согласование гарантий безопасности оказалось более сложным процессом, но Киев рассчитывает на подписание и этой сделки уже после Давоса.



"Заключение отдельного соглашения о гарантиях безопасности оказалось более сложной задачей, но два украинских источника сообщили..., что надеются согласовать общие "условия", которые будут подписаны в Вашингтоне вскоре после Давоса", - написало издание.



Напомним, в начале января президент Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США фактически готов. Он подчеркнул, что следующим этапом станет финализация сделки на самом высоком уровне.



Уже 13 января президент сообщил, что Украина продолжает работать с США над гарантиями безопасности и восстановлением, отметив, что в ближайшее время могут быть подписания.



"Продолжаем готовить документы с Америкой по гарантиям безопасности, по восстановлению. Реально работаем так, чтобы в ближайшее время были возможны форматы подписания и утверждения, юридического утверждения в Конгрессе Соединенных Штатов, в украинском парламенте", - заявил Зеленский.



Также он рассказал недавно, что ответ по поводу сроков гарантий безопасности от США планирует получить непосредственно на встрече с президентом США Дональдом Трампом.



Отметим, что Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. По данным СМИ, Британия и Франция рассматривают вариант направить в нашу страну до 15 тысяч военных, если будет заключена мирная сделка.



При этом Financial Times писало, что в Давосе союзники Киева по G7 встретятся с Трампом, чтобы заручиться его личной поддержкой в вопросе гарантий безопасности для Украины. Как пояснили источники, без США никакой отправки войск не будет.





