Гражданин России задержан за наркопреступление в особо крупном размере

19.01.2026 14:26





Сотрудники Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел задержали гражданина Российской Федерации, 1980 года рождения, Д. Ш., по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в особо крупном размере, а также в незаконном посеве и выращивании растений, содержащих наркотические вещества.



Информацию распространяет Министерство внутренних дел Грузии.



По данным ведомства, в ходе расследования установлено, что во временном жилье Д. Ш., задержанного по обвинению в наркопреступлениях, была оборудована специальная теплица, где он незаконно выращивал растения, содержащие наркотические вещества, в особо крупном размере.



«В результате проведённого обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупную партию высушенной марихуаны и растения конопли. Также изъяты материалы, необходимые для культивирования и фасовки наркотических средств. Расследование ведётся по статьям 260, 260¹ и 265¹ Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненного заключения», — говорится в сообщении МВД.







