Поддельную водку известных брендов изготавливали в офисе охранной компании
20.01.2026 16:22
Поддельные алкогольные напитки изготавливали в офисе охранной компании «Алгани» в Рустави. Там же печатали контрафактные акцизные знаки. Поддельный алкоголь продавали в розничных магазинах и ресторанах Квемо Картли, сообщили в Следственной службе Минфина 17 января.
По факту подделки водки задержаны два человека. Среди брендов, которые изготавливали в Рустави: Stolichnaya, Nemiroff, Black Sea, Filandia, Talka, Koskenkorva Vodka, Parliament и Gray Goose.
Всего из офиса изъяли 204 бутылки поддельного алкоголя, 402 пустые бутылки, материалы, необходимые для розлива и производства алкоголя, и 1053 поддельных акцизных знака.
Расследование идет по статьях о фальсификации и сбыте или приобретении акцизных марок в целях повторного использования или передачи другим (ст. 197 и 200 УК Грузии). Задержанным грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
