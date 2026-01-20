Поддельную водку известных брендов изготавливали в офисе охранной компании

Поддельные алкогольные напитки изготавливали в офисе охранной компании «Алгани» в Рустави. Там же печатали контрафактные акцизные знаки. Поддельный алкоголь продавали в розничных магазинах и ресторанах Квемо Картли, сообщили в Следственной службе Минфина 17 января.



По факту подделки водки задержаны два человека. Среди брендов, которые изготавливали в Рустави: Stolichnaya, Nemiroff, Black Sea, Filandia, Talka, Koskenkorva Vodka, Parliament и Gray Goose.



Всего из офиса изъяли 204 бутылки поддельного алкоголя, 402 пустые бутылки, материалы, необходимые для розлива и производства алкоголя, и 1053 поддельных акцизных знака.



Расследование идет по статьях о фальсификации и сбыте или приобретении акцизных марок в целях повторного использования или передачи другим (ст. 197 и 200 УК Грузии). Задержанным грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.





