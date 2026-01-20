Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Поддельную водку известных брендов изготавливали в офисе охранной компании


20.01.2026   16:22


Поддельные алкогольные напитки изготавливали в офисе охранной компании «Алгани» в Рустави. Там же печатали контрафактные акцизные знаки. Поддельный алкоголь продавали в розничных магазинах и ресторанах Квемо Картли, сообщили в Следственной службе Минфина 17 января.

По факту подделки водки задержаны два человека. Среди брендов, которые изготавливали в Рустави: Stolichnaya, Nemiroff, Black Sea, Filandia, Talka, Koskenkorva Vodka, Parliament и Gray Goose.

Всего из офиса изъяли 204 бутылки поддельного алкоголя, 402 пустые бутылки, материалы, необходимые для розлива и производства алкоголя, и 1053 поддельных акцизных знака.

Расследование идет по статьях о фальсификации и сбыте или приобретении акцизных марок в целях повторного использования или передачи другим (ст. 197 и 200 УК Грузии). Задержанным грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.


