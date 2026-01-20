СГБ Грузии призвало СМИ не задавать вопросов в связи со «следственными действиями»

СГБ Грузии призывает представителей СМИ не задавать вопросы, которые связаны со следственными действиями, поскольку «следствие само определяет необходимость раскрытия этой информации в интересах расследования».



И с целью информирования общественности и грузинских СМИ, а также — как отметили в ведомстве — для «установления правильной правовой практики», СГБ опубликовала переписку с одним из средств массовой информации.



Среди вопросов — тема публикации документов «Газпрома» и расследование дела о повышенных ценах на продукты в Грузии, которое под конец 2025 года признали и в правительстве.



Согласно первому вопросу, ранее стало известно, что СГБ приступила к расследованию предполагаемой кибератаки на правительство Грузии — дело связано с публикацией контракта между правительством Грузии и российским «Газпромом».





«1. На каком этапе находится расследование в отношении документа «Газпрома», были ли лица опрошены лица, ответственные за публикацию информации и безопасность, из правительственной администрации, в частности Леван Жоржолиани и те, кто отвечает за IT-безопасность?



2. Была ли Натия Турнава, <ныне> представитель Национального банка, опрошена в качестве бывшего министра экономики в 2019-2022 годах в рамках расследования, связанного с повышением цен, поскольку, согласно Конституции, этот орган отвечает за стабильность цен, а также расследования фактов коррупции в энергетическом секторе?



Ответ: Можем подтвердить, что по обоим вопросам ведутся интенсивные следственные действия. Что касается деталей расследования, тактики — кто будет допрошен, в какое время и после какого следственного действия или какие дальнейшие следственные действия будут проведены, то следствие само определяет необходимость раскрытия этой информации в интересах следствия.



Пожалуйста, учесть это и в других случаях, поскольку некоторые информационные агентства часто задают конкретные вопросы, связанные со следственными действиями, включая тактику расследования и последовательность допросов», — говорится в заявлении Службы Госбезопасности.



