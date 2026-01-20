Министр оборны Грузии встретился со своим катарским коллегой

Вице-премьер Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани, находящийся с визитом в Государстве Катар, провёл встречу с вице-премьером Катара, государственным министром по вопросам обороны шейхом Саудом бин Абдулрахманом Аль Тани.



Ираклий Чиковани поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Министры подчеркнули важность двусторонних связей и выразили надежду, что позитивная динамика, существующая в развитии отношений между Грузией и Катаром, в будущем будет ещё более углубляться.



На встрече стороны обсудили конкретные направления сотрудничества в сфере обороны, что будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.



Вице-премьер Грузии, министр обороны находится в столице Катара Дохе по приглашению своего коллеги. Со своей стороны Ираклий Чиковани пригласил шейха Сауда бин Абдулрахмана Аль Тани посетить Грузию.



В рамках визита министр обороны Грузии также посетил международную военную выставку, прошедшую в Дохе.





