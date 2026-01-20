|
|
|
Министр оборны Грузии встретился со своим катарским коллегой
20.01.2026 16:37
Вице-премьер Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани, находящийся с визитом в Государстве Катар, провёл встречу с вице-премьером Катара, государственным министром по вопросам обороны шейхом Саудом бин Абдулрахманом Аль Тани.
Ираклий Чиковани поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Министры подчеркнули важность двусторонних связей и выразили надежду, что позитивная динамика, существующая в развитии отношений между Грузией и Катаром, в будущем будет ещё более углубляться.
На встрече стороны обсудили конкретные направления сотрудничества в сфере обороны, что будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.
Вице-премьер Грузии, министр обороны находится в столице Катара Дохе по приглашению своего коллеги. Со своей стороны Ираклий Чиковани пригласил шейха Сауда бин Абдулрахмана Аль Тани посетить Грузию.
В рамках визита министр обороны Грузии также посетил международную военную выставку, прошедшую в Дохе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна