Пенитенциарная служба: вопреки неверности слов активистки о бесчеловечном обращении проведем расследование
20.01.2026 21:00
Специальная пенитенциарная служба реагирует на заявление обвиняемой участницы проевропейских акций протеста Наны Сандер, которая говорит о бесчеловечном обращении с ней в тюрьме.
Ведомство подчеркнуло, что при поступлении осужденных в учреждение проводится тщательная проверка осужденного и его личных вещей, о чем составляется соответствующий акт.
Осмотр обвиняемого проводится сотрудником тюрьмы того же пола, что и осужденный.
Подчеркивается, что во время полноценного личного досмотра раздевание обвиняемого/осужденного полностью не допускается.
Специальная пенитенциарная служба не подтверждает факты, указанные в заявлении обвиняемой Наны Сандер, и считает, что имеет место попытка дискредитировать и нанести ущерб репутации службы.
«Уполномоченное структурное подразделение Специальной пенитенциарной службы начнет официальную проверку и будут проведены все процедуры, предусмотренные законодательством Грузии, в случае подтверждения факта нарушения прав обвиняемой, будут применены соответствующие меры ответственности.
Специальная пенитенциарная служба проинформирует обвиняемую, как и общественность о результатах проверки», — говорится в заявлении.
