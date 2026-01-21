США передали МВД в дар лабораторию по триажу

21.01.2026





Агентство по снижению угроз Министерства обороны США передало в дар Департаменту судебной экспертизы Министерства внутренних дел Грузии лабораторию для первичной сортировки (триаж) стоимостью 733 490 долларов. Передача лаборатории осуществлена ​​в рамках проекта, который реализуется между ведомствами в течение последних двух лет.



Заместитель министра внутренних дел Шалва Тадумадзе и директор Департамента судебной экспертизы Тенгиз Сисаури провели встречу с руководителями Министерства обороны США и Агентства по снижению угроз Министерства обороны.



Грузинская сторона поблагодарила американскую сторону за оказанную поддержку. Заместитель министра отметил, что новая лаборатория значительно укрепит возможности Департамента судебной экспертизы Министерства.



Министерство внутренних дел активно сотрудничает с Агентством по снижению угроз Министерства обороны США. При поддержке этого ведомства за эти годы было реализовано множество проектов в различных направлениях.





