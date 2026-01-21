Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Гражданин Украины задержан за наркопреступление в Терджоле


21.01.2026   11:30


Сотрудники Терджольского районного отделения Имеретинского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали гражданина Украины 1998 года рождения по обвинению в содействии незаконной покупке, хранению и продаже особо крупного количества наркотических средств.

В результате обыска временного места жительства обвиняемого сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства особо крупное количество наркотического средства «Метадон», подготовленного к продаже.

В ходе проведенных следственных действий полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотического средства.

Ведет расследование по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


