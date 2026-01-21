|
В Аджарии задержан гражданин Турции, разыскиваемый через Интерпол
21.01.2026 11:40
Сотрудники Главного управления Центральной уголовной полиции Министерства внутренних дел Аджарии и Западного управления по борьбе с нелегальной миграцией Миграционного департамента задержали Р.С., гражданина Турецкой Республики, 2003 года рождения, разыскиваемого Интерполом по красному циркуляру.
Задержанный разыскивался Турецкой Республикой по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием электронных систем обработки данных.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Р.С. в Батуми в результате следственных действий.
В отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.
