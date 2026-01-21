Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Аджарии задержан гражданин Турции, разыскиваемый через Интерпол


21.01.2026   11:40


Сотрудники Главного управления Центральной уголовной полиции Министерства внутренних дел Аджарии и Западного управления по борьбе с нелегальной миграцией Миграционного департамента задержали Р.С., гражданина Турецкой Республики, 2003 года рождения, разыскиваемого Интерполом по красному циркуляру.

Задержанный разыскивался Турецкой Республикой по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием электронных систем обработки данных.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Р.С. в Батуми в результате следственных действий.

В отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.


