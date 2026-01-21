Александр Стубб: Мы создаём НАТО 3.0, где на Европе лежит большая ответственность

«Мы создаём НАТО 3.0, в котором Европа берёт на себя большую ответственность», — заявил президент Финляндии Александр Стубб на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



По словам президента Финляндии, в настоящее время формируется более сильное НАТО.



«Это будет НАТО 3.0. Напомню, что после окончания «Холодной войны» многие государства-члены НАТО сократили расходы и ресурсы на оборону, однако Финляндия, которая тогда не была членом НАТО, этого не делала. У нас есть обязательная военная служба, если говорить об Арктике. У нас одна из крупнейших военных сил внутри альянса с арктическими возможностями. У нас миллион военнослужащих, прошедших обучение в Арктике. Таким образом, мы укрепляем НАТО. Я считаю, что мы создаём новое НАТО, в котором Европа берёт на себя большую ответственность», — отметил Стубб.



Комментируя напряжённость вокруг Гренландии, президент Финляндии заявил, что в настоящее время между союзниками НАТО и администрацией Трампа существуют хорошие каналы коммуникации и, в конечном итоге, будет найдено решение.



«Если бы кто-то в Вашингтоне сказал мне, что к 75-й годовщине альянса мы увеличим расходы на оборону до 5%, я бы сказал, что этому человеку ничего не понятно в международных отношениях и посоветовал обратиться к врачу, но мы это сделали. Сейчас, думаю, нам нужен процесс, в рамках которого мы начнём работать над вопросом безопасности Арктики. Этот процесс должен привести нас к саммиту НАТО в Анкаре, где мы укрепим безопасность Арктики в рамках альянса», — заявил Стубб.







