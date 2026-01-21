Контрабанда на сотни тысяч лари: на границе Грузии задержаны два человека

21.01.2026 17:38





Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии в результате оперативно-следственных мероприятий задержали двух человек по факту ввоза через таможенную границу страны особо крупной партии недекларированного товара. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления Следственной службы Минфина Гуга Тавберидзе.



По данным следствия, члены группы по предварительному сговору, действуя от имени одной из компаний, внесли в таможенную декларацию ложные сведения, указав таможенную стоимость товара 48 502 лари вместо реальных 536 028 лари. На основании этой декларации грузовым автомобилем из Турции в Грузию была ввезена различная продукция.



В ходе осмотра транспортного средства, проведённого на основании оперативной информации, было установлено, что вместо большей части задекларированного груза находился недекларированный товар общей таможенной стоимостью 536 028 лари, в том числе:



• парфюмерия,

• средства гигиены,

• ароматизаторы для помещений,

• сантехнический инвентарь,

• энергетические напитки,

• сладости и другие виды продукции.



Расследование ведётся по части 5 подпункту «დ» статьи 214 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 11 лет.



Как отметил Гуга Тавберидзе, следствие продолжается с целью выявления других участников преступной группы и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.





