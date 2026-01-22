МВД: В Тбилиси и регионах задержаны 88 человек по обвинению в наркопреступлениях

22.01.2026 11:50





«В результате полицейских мероприятий, проведённых правоохранительными органами в Тбилиси и регионах, по обвинению в наркопреступлениях были задержаны 88 человек», — заявил на брифинге в Министерстве внутренних дел заместитель министра Александр Дарахвелидзе.



Как было отмечено на брифинге, за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение.



«За последние 24 часа в результате полицейских мероприятий, проведённых правоохранительными органами в Тбилиси и регионах, задержано беспрецедентное количество — 88 наркоторговцев и лиц, причастных к наркопреступлениям. Изъяты особо крупные партии различных видов наркотических и психотропных веществ, огнестрельное и автоматическое огнестрельное оружие, а также денежные средства, предположительно полученные в результате незаконного сбыта наркотиков. Среди задержанных — как граждане Грузии, так и иностранные граждане.



На основании доказательств, полученных в результате интенсивных следственных действий, установлено, что задержанные наркоторговцы систематически продавали наркотические средства гражданам.



Полиция на основании судебного решения провела контрольные закупки наркотиков, а также обыски по указанным обвиняемыми адресам, их личный досмотр, обыски автомобилей и жилых домов. В результате изъяты особо крупные объёмы различных видов наркотических средств, в том числе »кокаин», »героин», »альфа-PVP”, »бупренорфин», »метадон», »морфин», »МДМА» и высушенная »марихуана», которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. В ходе следственных действий также изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотических средств.



Расследование ведётся по статьям 236, 260, 260¹, 260², 261 и 265¹ УК Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение.



Также напоминаем, что в результате борьбы Министерства внутренних дел с наркопреступностью за последние семь месяцев 2025 года по всей территории Грузии за наркотические преступления были задержаны и привлечены к уголовной ответственности более 5 000 человек, в том числе около 2 000 лиц, причастных к сбыту наркотиков. Сотрудники различных подразделений МВД Грузии продолжают в постоянном режиме по всей стране проводить комплексные мероприятия по борьбе с наркопреступностью. Напоминаем общественности, что с полной строгостью закона будет наказан каждый, кто поставит под угрозу жизнь и здоровье наших граждан, особенно молодёжи», — заявил Дарахвелидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





