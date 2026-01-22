Почетный президент батумского «Динамо» оказался тайваньским аркобароном - Ifact

Тайванец, выдававший себя за крупного бизнесмена в Батуми и назначенный почетным президентом батумского футбольного клуба «Динамо», оказался наркобароном, сбежавшим из собственной страны. Об этом стало известно из расследования Ifact.



Согласно расследованию, инвестор, известный как Томас Шу, на самом деле уроженец Тайваня Мин Чин Сюй. Он покинул Тайвань в 2014 году после того, как был признан виновным в производстве метамфетамина. Полиция трех стран также считает Томаса Шу подозреваемым в финансировании партии наркотиков на сумму 364 миллиона долларов в 2016 году, связанной с крупнейшим в Азии наркосиндикатом «Сэм Гор».



По их данным, Шу прибыл в Грузию в 2021 году в качестве представителя камбоджийского гиганта недвижимости Lixin Group. Компания должна была построить в Грузии Halcyon Towers, которое стало бы самым высоким зданием в Батуми. Однако спустя 4 года после объявления проекта строительство так и не началось. В мае 2022 года Шу также был назначен почетным президентом «Динамо Батуми».



«Томас Шу казался идеальным иностранным инвестором, но у него был секрет. Согласно общедоступным записям и судебным документам, полученным OCCRP и партнерами, камбоджийский «филантроп» на самом деле был тайваньским наркоторговцем. Шу, чье настоящее имя (до смены имени в 2019 году) было Мин Чин Сюй, бежал из своей страны в 2014 году и до сих пор находится в розыске. Полиция трех стран также подозревает его в финансировании партии наркотиков на сумму 364 миллиона долларов, связанной с крупным азиатским наркокартелем (полиция заявляет, что ему не было предъявлено официальное обвинение в этом преступлении, отчасти потому, что между Тайванем и Камбоджей нет договора об экстрадиции).



Когда OCCRP обратилась в Lixin Group с вопросом о Томасе Шу и его должности в компании, юристы группы настаивали на том, что компания не имеет к нему никакого отношения. Томас Шу/Мин Чин Сюй не участвует в деятельности ни одной из организаций в составе Lixin Group», — говорится в их письменном ответе. Они также опровергли пресс-релизы и рекламные материалы, собранные OCCRP, в которых Шу упоминался как председатель Lixin, назвав эту информацию «фактически неверной».



«После того, как OCCRP направила запросы, веб-сайт и канал Lixin Group на YouTube удалили упоминания о Шу как о председателе компании и видеозаписи с различных мероприятий, в которых он участвовал от имени компании», — пишет Ifact.





