СГБ Грузии изымает документы у сетей супермаркетов и дистрибьюторов

22.01.2026 17:58





Служба государственной безопасности производит изъятие документов из различных компаний. Об этом в ведомстве сообщили грузинской службе Радио свобода.



«Существуют десятки судебных постановлений, и из различных компаний изымаются документы с целью проведения дальнейших следственных действий», - заявили в СГБ.



Перед этим в СМИ начала поступать информация о том, что представители ведомства вошли в различные сети супермаркетов. Директор сети маркетов «Агрохаб» Георгий Джашиашвили в разговоре с телекомпанией «Пирвели» заявил:



«Приходили представители СГБ, антикоррупционного ведомства. Запрашивали документы и базы данных программного обеспечения. Есть дела, которые нужно сделать в соответствии со сроками, мы подготовим документацию и предоставим ее… Что касается цен, которые обсуждаются в этот период, высоких цен, то это как раз связано с этим».



Параллельно, по информации СМИ, проверку проводит и Следственная служба Министерства финансов Грузии.



В декабре 2025 года грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил о намерении выяснить, чем обусловлены высокие цены на продукты. Глава правительства и правящей партии призвал прокуратуру и парламент заняться этим вопросом вплотную. На фоне разогревшегося коррупционного скандала и уголовного преследования бывших высокопоставленных членов правящей силы, а также репрессивной политики в отношении оппонентов, критики власти прогнозируют усиление давления на малый и средний бизнес.



В январе текущего года была создана правительственная комиссия по изучению вопроса роста цен на продукты питания, медикаменты и топливо.



21 января грузинский премьер Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями бизнес-сектора по вопросу повышения цен в стране.





