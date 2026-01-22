СГБ: Предметом интереса следствия в различных компаниях является процесс ценообразования

По пояснению Службы государственной безопасности, предметом интереса следствия в различных компаниях является процесс ценообразования, для изучения этого запрашиваются электронные версии документов по определению суда.



По их информации, другими финансовыми вопросами в данном случае они не интересуются.



«В данном случае предметом интереса следствия является процесс ценообразования, для изучения этого запрашиваются электронные версии документов по определению суда. Другими финансовыми вопросами в данном случае не интересуемся, поскольку это не является предметом изучения текущего расследования», - заявили в СГБ «IPN».



Для справки, СГБ распространила информацию о том, что происходит изъятие документов из различных компаний. «Десятки постановлений и из различных компаний изымаются документы с целью проведения дальнейших следственных действий», - сообщили в СГБ «Интерпрессньюс» в связи с распространившейся информацией о том, что сотрудники службы вошли в различные сети супермаркетов.



Для справки, премьер-министр Ираклий Кобахидзе 24 декабря 2025 года заявил, что большая разница между европейскими и грузинскими ценами на продукты питания обусловлена ​​высокой наценкой дистрибьюторских компаний и маркетов, которая от границы Грузии до прилавка в среднем составляет 86%. 24 декабря Служба государственной безопасности объявила о начале изучения вопроса, связанного с ценами на продукты. 5 января 2026 года была создана правительственная комиссия по ценам на продовольственные продукты. Первое заседание правительственной комиссии состоялось 20 января, в рамках которого стало известно, что правительственная координационная комиссия будет работать над ценами на продукты питания, медикаменты и топливо. Также было высказано мнение, что комиссия, предположительно, завершит работу до конца апреля.





