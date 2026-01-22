|
СГБ изымает документы из офисов крупнейших сетевых супермаркетов и дистрибьюторов Грузии
22.01.2026 18:03
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии проводят проверки в офисах крупных сетевых супермаркетов и дистрибьюторских компаний в рамках расследования возможного завышения цен на продукты питания в стране. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
«На основании десятков постановлений суда СГБ начал изымать различные типы документов из нескольких компаний для проведения последующих следственных действий», – заявили в СГБ.
По данным TV Pirveli, оперативники посетили головные офисы сети Agrohub и Daily Group, в состав которой входят Spar, «Магнит», «Гвирила», «Иоли», «Калата», Daily, а также компанию-дистрибьютора Daphna. Представители этих фирм подчеркнули, что СГБ заранее уведомила их о проверках, и они подготовили всю необходимую документацию для следствия.
24 декабря 2025 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о намерении «разобраться» с высокими ценами на продовольствие. По итогам правительственного исследования выяснилось, что многие базовые продукты в грузинских сетях стоят на 50-180% дороже, чем во Франции. Кобахидзе допустил, что причиной может быть сговор дистрибьюторов и торговых сетей, и поручил правоохранительным органам проверить рынок на наличие признаков уголовных правонарушений. Премьер также призвал парламент создать специальную следственную комиссию.
В тот же день СГБ объявила о начале изучения ситуации с ценами на продукты питания. Кроме того, при правительстве была создана спецкомиссия по вопросам цен. Первое заседание органа состоялось накануне, в нем приняли участие представители крупнейших сетевых супермаркетов.
Кобахидзе посетовал, что средняя суммарная торговая наценка на продукты в стране составляет 86%, а за пять лет число супермаркетов удвоилось: сегодня на 100 тысяч человек приходится 113 маркетов. По его словам, в Германии этот показатель составляет 45, в Австрии – 62. «Это, естественно, в конечном итоге отражается на ценах и становится бременем для населения», – заявил премьер.
