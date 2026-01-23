Детскую смесь Picot изымают из продажи в Грузии из-за опасного токсина

23.01.2026 13:56





б этом передает Reuters.



Помимо Грузии, питание Lactalis изымаются из продажи в Австралии, Чили, Китае, Колумбии, Конго, Чехии, Эквадоре, Франции, Греции, Кувейте, Мадагаскаре, Мексике, Монако, Испании, Перу, Тайване и Узбекистане.



Национальное агентство продовольствия Грузии сообщило о начале собственной проверки и контроле процесса изъятия продукции с рынка. При этом ведомство отметило, что официального уведомления через систему быстрого оповещения Европейской комиссии (RASFF) оно не получало.



Жителей Грузии призвали не использовать продукцию следующих партий:



Picot 1 400 g – 8000003312

Picot 1 800 g – 8000003297

Picot 2 800 g – 8000003280

Цереулид является опасным токсином и способен вызывать тяжёлые пищевые отравления у младенцев. По состоянию на данный момент сообщений о случаях ухудшения здоровья детей после употребления смеси Lactalis не поступало.



В последние недели рынок детского питания столкнулся с серией массовых отзывов. Ранее швейцарская компания Nestlé добровольно изъяла из продажи в Грузии и ряде других стран партии детского питания из-за потенциального риска наличия цереулида в сырье, поставленном внешним подрядчиком.





