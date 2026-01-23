Грузия экстрадировала в Азербайджан обвиняемых в контрабанде сигарет на сотни тысяч долларов

Грузия экстрадировала в Азербайджан двух обвиняемых в контрабанде табачных изделий. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на прокуратуру страны.



«Министерство юстиции Грузии удовлетворило запросы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики об экстрадиции двух граждан – Абульфата Гасан оглу Исмаилзаде и Амала Сарван оглу Азизова», – заявили в ведомстве.



Исмаилзаде и Азизова доставили в Азербайджан в сопровождении специального конвоя грузинской пенитенциарной службы.



Азизову и Исмаилзаде вменяют организацию крупной контрабанды табачных изделий и участие в организованной преступной группе. По версии следствия, они по предварительному сговору незаконно ввезли в Азербайджан сигареты без акцизных марок на сумму свыше 1 млн манатов (около $560 тыс.), используя служебное положение. Контрабанда, как утверждается, осуществлялась морским путем через незаконно построенный и не зарегистрированный причал на побережье Каспийского моря в поселке Алят.



Кроме того, их обвиняют в хранении и подготовке к сбыту немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.





