Грузия экстрадировала в Азербайджан обвиняемых в контрабанде сигарет на сотни тысяч долларов
23.01.2026 15:03
Грузия экстрадировала в Азербайджан двух обвиняемых в контрабанде табачных изделий. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на прокуратуру страны.
«Министерство юстиции Грузии удовлетворило запросы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики об экстрадиции двух граждан – Абульфата Гасан оглу Исмаилзаде и Амала Сарван оглу Азизова», – заявили в ведомстве.
Исмаилзаде и Азизова доставили в Азербайджан в сопровождении специального конвоя грузинской пенитенциарной службы.
Азизову и Исмаилзаде вменяют организацию крупной контрабанды табачных изделий и участие в организованной преступной группе. По версии следствия, они по предварительному сговору незаконно ввезли в Азербайджан сигареты без акцизных марок на сумму свыше 1 млн манатов (около $560 тыс.), используя служебное положение. Контрабанда, как утверждается, осуществлялась морским путем через незаконно построенный и не зарегистрированный причал на побережье Каспийского моря в поселке Алят.
Кроме того, их обвиняют в хранении и подготовке к сбыту немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
