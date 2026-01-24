|
|
|
Один человек задержан за ранение несовершеннолетнего в Рустави
24.01.2026 15:52
По факту ранения несовершеннолетнего в Рустави сотрудники Министерства внутренних дел по горячему следу задержали одно лицо.
По существующей информации, задержанный также несовершеннолетний.
Случай произошел вчера. Факту, предположительно, предшествовала взаимная размолвка, в ходе которой 16-летнему подростку холодным оружием нанесли ранение запястья.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, следствие начато по статье 117 УК, которая подразумевает умышленное причинения тяжкого вреда здоровью и наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна