Один человек задержан за ранение несовершеннолетнего в Рустави

24.01.2026 15:52





По факту ранения несовершеннолетнего в Рустави сотрудники Министерства внутренних дел по горячему следу задержали одно лицо.



По существующей информации, задержанный также несовершеннолетний.



Случай произошел вчера. Факту, предположительно, предшествовала взаимная размолвка, в ходе которой 16-летнему подростку холодным оружием нанесли ранение запястья.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, следствие начато по статье 117 УК, которая подразумевает умышленное причинения тяжкого вреда здоровью и наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





