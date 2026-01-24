В Аджарии полиция задержала гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру

24.01.2026 15:59





Сотрудники главного управления криминальной полиции Аджарии задержали разыскиваемого Интерполом по красному циркуляру гражданина Турции, Е.О. 2001 г.р. Информацию об этом распространяет Министерство ВД.



По данным ведомства, задержанный мужчина разыскивался Турецкой Республикой по обвинению в незаконном приобретении- хранении боеприпасов, умышленном причинении вреда здоровью и порче имущества.



В результате следственных действий правоохранители задержали Е.О. в Батуми. В отношении задержанного ведутся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.





