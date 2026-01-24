Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Два человека расстреляны в Мцхетском муниципалитете


24.01.2026   22:31


Двух человек расстреляли сегодня вечером в селе Мухрани Мцхетского муниципалитета. Факт подтверждает МВД Грузии.

Убийство произошло в оживленном месте – поблизости располагаются несколько магазинов и объектов питания. Очевидцы рассказывают, что слышали серию выстрелов.

В настоящее время территория оцеплена полицейскими лентами, на месте работают эксперт-криминалисты. TV Pirveli передает, что на выездах из Мухрани также выставлены патрульные экипажи.

До сих пор о задержании подозреваемого не сообщалось.

По неподтвержденной информации, мотивом нападавшего была месть.

Следствие начато по двум статьям УК Грузии, которые предполагают умышленное убийство двух человек и незаконное хранение-ношение огнестрельного оружия.


