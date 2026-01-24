|
Два человека расстреляны в Мцхетском муниципалитете
24.01.2026 22:31
Двух человек расстреляли сегодня вечером в селе Мухрани Мцхетского муниципалитета. Факт подтверждает МВД Грузии.
Убийство произошло в оживленном месте – поблизости располагаются несколько магазинов и объектов питания. Очевидцы рассказывают, что слышали серию выстрелов.
В настоящее время территория оцеплена полицейскими лентами, на месте работают эксперт-криминалисты. TV Pirveli передает, что на выездах из Мухрани также выставлены патрульные экипажи.
До сих пор о задержании подозреваемого не сообщалось.
По неподтвержденной информации, мотивом нападавшего была месть.
Следствие начато по двум статьям УК Грузии, которые предполагают умышленное убийство двух человек и незаконное хранение-ношение огнестрельного оружия.
