Береговая охрана Грузии участвовала в международных морских учениях

25.01.2026





Сотрудники Береговой охраны Пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии приняли участие в международных морских учениях Phoenix Express, организованных Африканским командованием США и координируемых Службой оборонного сотрудничества посольства США.



Четырехдневные Международные морские учения проходили в городе Тунис Республики Тунис. В ходе учений сотрудники Береговой охраны Пограничной полиции Грузии выполняли поставленные перед ними задачи в учебно-тренировочном центре.



«Международные морские учения Phoenix Express направлены на повышение оперативной совместимости между морскими и правоохранительными силами Соединенных Штатов, африканских партнеров, союзников и международных организаций. В рамках учений особое внимание было уделено освоению процедур НАТО, терминологии и модели управления в области морской безопасности. Учения были фокусированы на операциях на море, эффективном обмене информацией и скоординированном патрулировании, что способствует укреплению морской безопасности и углублению сотрудничества в регионе.



В международных морских учениях приняли участие представители 12 стран и международных организаций», — говорится в информации.







