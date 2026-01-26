Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Прокуратура начала расследование по факту смерти сотрудника Антикоррупционного агентства СГБ


26.01.2026   14:57


Прокуратура распространяет заявление по факту смерти сотрудника Службы государственной безопасности.

По данным ведомства, следственное управление прокуратуры Тбилиси начало расследование по факту смерти сотрудника Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности по статье 115 УК. Для информации, данная статья подразумевает доведение до самоубийства.

«Сотрудник Антикоррупционного агентства сегодня утром был найден мёртвым в собственном автомобиле с огнестрельным ранением. В ходе осмотра места происшествия изъято огнестрельное оружие, находившееся при погибшем, а также записка, обнаруженная на соседнем сиденье.

Ведутся соответствующие неотложные следственные действия»,- говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна