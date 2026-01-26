Прокуратура начала расследование по факту смерти сотрудника Антикоррупционного агентства СГБ

Прокуратура распространяет заявление по факту смерти сотрудника Службы государственной безопасности.



По данным ведомства, следственное управление прокуратуры Тбилиси начало расследование по факту смерти сотрудника Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности по статье 115 УК. Для информации, данная статья подразумевает доведение до самоубийства.



«Сотрудник Антикоррупционного агентства сегодня утром был найден мёртвым в собственном автомобиле с огнестрельным ранением. В ходе осмотра места происшествия изъято огнестрельное оружие, находившееся при погибшем, а также записка, обнаруженная на соседнем сиденье.



Ведутся соответствующие неотложные следственные действия»,- говорится в информации.





