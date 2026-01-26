Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Прокуратура: у погибшего сотрудника СГБ Грузии в автомобиле обнаружены оружие и письмо


26.01.2026   14:59


Прокуратура Грузии заявила, что утром 26 января в своем автомобиле у здания СГБ Грузии найден мертвым сотрудник ведомства с огнестрельным ранением.

«Следственный отдел прокуратуры Тбилиси начал расследование по статье 115 уголовного кодекса в связи со смертью сотрудника Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии.

Сотрудник Антикоррупционного агентства был найден мертвым с огнестрельным ранением в своем автомобиле сегодня утром.

Во время осмотра места происшествия было изъято огнестрельное оружие, которое было при себе у погибшего, и письмо, которое было замечено на боковом сиденье.

Проводятся соответствующие неотложные следственные действия», — говорится в заявлении прокуратуры.


