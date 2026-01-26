Прокуратура: у погибшего сотрудника СГБ Грузии в автомобиле обнаружены оружие и письмо

26.01.2026 14:59





Прокуратура Грузии заявила, что утром 26 января в своем автомобиле у здания СГБ Грузии найден мертвым сотрудник ведомства с огнестрельным ранением.



«Следственный отдел прокуратуры Тбилиси начал расследование по статье 115 уголовного кодекса в связи со смертью сотрудника Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии.



Сотрудник Антикоррупционного агентства был найден мертвым с огнестрельным ранением в своем автомобиле сегодня утром.



Во время осмотра места происшествия было изъято огнестрельное оружие, которое было при себе у погибшего, и письмо, которое было замечено на боковом сиденье.



Проводятся соответствующие неотложные следственные действия», — говорится в заявлении прокуратуры.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





