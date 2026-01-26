Два человека задержаны по обвинению в убийстве в Мухрани

Правоохратели задержали подозреваемых в убийстве Зуры Санамашвили и Гии Киларджиани. По данным Министерства ВД, в качестве обвиняемых задержаны два лица.



Сотрудники департамента полиции Мцхета-Мтианети задержали по обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, а также в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия два ранее судимых лица: С.Ц., 1982 года рождения, и И.М., 1986 года рождения.



Следствием установлено, что один из обвиняемых вместе с сопровождавшим лицом 24 января этого года в муниципалитете Мцхета несколькими выстрелами из огнестрельного оружия смертельно ранил З.С., 1980 года рождения, и Г.К., 1985 года рождения.



После совершения преступления при отягчающих обстоятельствах, оба обвиняемых скрылись с места происшествия.



В результате оперативных мероприятий и следственных действий, полиция задержала обоих участников преступления в качестве обвиняемых.



Расследование ведется по статьям 109 и 236 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочно.





