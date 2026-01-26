Посоьство США об участии Грузии в международных морских учениях Phoenix Express 2026

26.01.2026 19:41





Грузия принимает участие в международных морских учениях Phoenix Express 2026. Об этом сообщает посольство США в Грузии в социальной сети.



«Грузия является одной из восьми стран-партнёров, которые были отобраны для участия в престижных учениях», — говорится в сообщении посольства США.



В свою очередь, по информации Пограничной полиции Грузии, международные морские учения проходили в столице Тунисской Республики — Тунисе — в течение четырёх дней. В период учений сотрудники Департамента береговой охраны Пограничной полиции Грузии выполняли возложенные на них задачи в учебном центре управления.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





