Посоьство США об участии Грузии в международных морских учениях Phoenix Express 2026


26.01.2026   19:41


Грузия принимает участие в международных морских учениях Phoenix Express 2026. Об этом сообщает посольство США в Грузии в социальной сети.

«Грузия является одной из восьми стран-партнёров, которые были отобраны для участия в престижных учениях», — говорится в сообщении посольства США.

В свою очередь, по информации Пограничной полиции Грузии, международные морские учения проходили в столице Тунисской Республики — Тунисе — в течение четырёх дней. В период учений сотрудники Департамента береговой охраны Пограничной полиции Грузии выполняли возложенные на них задачи в учебном центре управления.


