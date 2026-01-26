Прокуратура запрашивает залог в размере 30 000 лари для Георгия Вашадзе

В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс по делу о саботаже в отношении лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе.



Суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении Вашадзе.



Речь идёт об обвинениях в саботаже и содействии враждебной деятельности иностранного государства.



Прокуратура требует избрать для Георгия Вашадзе меру пресечения в виде залога в размере 30 000 лари. Сторона обвинения также настаивает на изъятии у Вашадзе паспорта и удостоверения личности с последующей передачей их следственным органам.



На судебном заседании присутствует сам Георгий Вашадзе. По его словам, в деле отсутствуют какие-либо доказательства против него. Георгий Вашадзе называет дело политически мотивированным.



Напомним, в ноябре Генеральная прокуратура начала уголовное преследование в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. В отношении Георгия Вашадзе расследование ведётся по статьям о саботаже (часть первая статьи 318) и содействии враждебной деятельности иностранного государства (статья 319).



Отметим, что ранее Георгию Вашадзе был назначен семимесячный срок лишения свободы за неисполнение требования временной парламентской следственной комиссии. Вашадзе покинул исправительное учреждение 23 января.







