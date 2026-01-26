Российские войска покидают авиабазу на северо-востоке Сирии

Россия начала постепенный вывод своих войск с авиабазы в Камышлы на северо-востоке Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пять сирийских источников. Российские военные находились там с 2019 года.



По данным собеседников агентства, вывод начался на прошлой неделе. Часть подразделений перебрасывается на авиабазу Хмеймим, другая часть возвращается в Россию.



Источник в сирийских структурах безопасности сообщил Reuters, что за последние два дня из Камышлы в Хмеймим была также перевезена российская военная техника.



При этом, как отмечает агентство, над аэропортом Камышлы по-прежнему развеваются флаги РФ, а на взлетно-посадочной полосе находятся два самолета с российской маркировкой.



21 января газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что после перехода провинции Аль-Хасака, где расположен Камышлы, из-под контроля курдских сил к сирийским властям Дамаск может попросить российский контингент покинуть базу, поскольку войскам РФ «там нечего делать».



Провинции Ракка, Дейр-эз-Зор и Аль-Хасака более 10 лет находились под контролем курдских сил. В январе сирийские правительственные войска вытеснили их с этих территорий. Стороны заключили соглашение, по которому Ракка и Дейр-эз-Зор полностью перешли под контроль государства, а Аль-Хасака должна «интегрироваться» в него.



Крупнейшими объектами российского военного присутствия в Сирии остаются авиабаза Хмеймим и порт Тартус. После смены власти в стране и бегства бывшего президента Башара Асада в Москву в декабре 2024 года Россия утратила контроль над этими объектами: операции ВКС были приостановлены, а флот вывез технику из Тартуса.

После свержения Асада переходным президентом Сирии стал Ахмед Хусейн аш-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани). В октябре 2025 года он прилетел в Москву на встречу с Путиным в Кремле. Стороны обсуждали возможное возобновление работы российских военных баз в Сирии (в обмен на это аш-Шараа собирался потребовать выдать ему Асада). Вскоре после визита Россия возобновила полеты на авиабазу Хмеймим.





