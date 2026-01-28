|
Членов группировки, грабивших магазины в Тбилиси, задержали
28.01.2026 12:18
По словам директора столичной патрульной полиции, группа действовала организованно и в ней было шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.
«Они грабили продуктовые магазины в Тбилиси и разных регионах, а украденные вещи, по предварительному сговору, сдавали в торговые объекты. Среди задержанных — торговцы, принимавшие данные товары для последующей реализации. Группа завладевала большими суммами наличных денег, продовольствием, алкогольными напитками и сигаретами. Их потом продавали по цене ниже рыночной в торговом центре на улице Тевдоре Мгвдели.
Следствие установило, что лидер группировки систематически втягивал в преступную деятельность несовершеннолетних, именно по его планам происходили ограбления», — сказал Важа Сирадзе.
Всем обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы. Их будут судить по двум разным статьям УК Грузии. 🔗
