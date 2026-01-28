МВД: Задержаны 6 членов преступной группы, включая лидера, которые обворовывали продуктовые магазины

28.01.2026 13:50





По данным Министерства внутренних дел, сотрудники ведомства задержали 6 членов организованной преступной группы, включая лидера, которые обворовывали продуктовые магазины в Тбилиси и регионах и незаконно, тайно полученные товары сдавали в торговые объекты по предварительной договоренности. Как заявил на брифинге директор Тбилисского департамента полиции Важа Сирадзе, среди задержанных есть те торговцы, которые принимали наворованное с целью последующей реализации.



По его словам, двое из задержанных - несовершеннолетние.



«В ходе расследования, проведенного правоохранителями по уголовному делу, включая скрытые следственные действия, установлено, что лидер организованной группы систематически вовлекал в преступную схему несовершеннолетних, в том числе подростков, не достигших возраста ответственности. В частности, был в контакте с несовершеннолетними членами преступной группы, и обеспечивал их передвижение в Тбилиси и регионах, где они совершали кражи на объектах по заранее разработанному плану.



Несовершеннолетние незаконно завладевали на объекте крупными суммами, продуктами питания, различными алкогольными напитками и сигаретами. Украденное же сдавали по предварительной договоренности, по цене ниже рыночной в торговом центре на улице Тевдоре Мгвдлис в Тбилиси. Основную часть денег, полученных преступным путем забирал себе лидер группировки.



Кроме того, в результате обысков домов и магазинов задержанных торговцев изъяты крупные денежные суммы, предположительно, полученные от продажи краденого, различные наименования продуктов, сигареты и алкогольные напитки», - сообщил Важа Сирадзе.



Следствие ведется по статье 177, часть 4 и статье 186, часть 3 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





