Прокуратура Грузии предъявила обвинение экс-замминистру здравоохранения

28.01.2026 14:06





Прокуратура предъявила обвинение бывшему заместителю министра по делам вынужденно перемещённых лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Илие Гудушаури по факту злоупотребления служебными полномочиями должностным лицом, занимающим государственно-политическую должность.



Как сообщает ведомство, что обвиняемый признал совершённое преступление и сотрудничал со следствием. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении в отношении него меры пресечения в виде залога под стражей.



Следствие, установило, что 27 сентября 2022 года Министерство по делам вынужденно перемещённых лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты объявило тендер на закупку 70 автомобилей скорой медицинской помощи.



В объявленном тендере приняли участие три претендента, и победителем была признана компания, предложившая самую низкую цену. Однако обвиняемый, действуя в интересах компании-участника тендера, представившей более высокую цену, на искусственно созданных основаниях незаконно прекратил объявленный министерством тендер.



10 мая 2023 года по его же указанию был объявлен новый тендер с изменёнными условиями, которые были адаптированы под одного конкретного претендента, с руководством которого обвиняемого связывали личные знакомства.



В результате тендер был проведён без участия других компаний и без какой-либо конкуренции. Победителем была объявлена заранее выбранная компания, которой из-за более высокой предложенной цены министерство переплатило как минимум 2 138 000 лари.



По разъяснению ведомства, указанными действиями обвиняемого были существенно нарушены законные интересы государства. Задержанному предъявлено обвинение статье 332 Уголовного кодекса (злоупотребление служебными полномочиями должностным лицом, занимающим государственно-политическую должность), заявляют в прокуратуре.



