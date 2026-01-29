|
В Кутаиси мужчина обстрелял краевое отделение полиции
29.01.2026 12:51
МВД Грузии сообщило о задержании 31-летнего мужчины, который обстрелял полицейское отделение в Кутаиси.
«В ходе расследования было установлено, что обвиняемый произвел выстрел из гладкоствольного охотничьего ружья в направлении административного здания Департамента полиции Имерети на улице Аракишвили в Кутаиси, в результате чего были повреждены фасад здания и дверь», – заявили в министерстве.
Злоумышленника задержали «по горячим следам». Оружие, из которого велась стрельба, изъято в качестве вещественного доказательства. Мотивы действий мужчины не называются.
Уголовное дело начато по факту хулиганства в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 239 УК Грузии). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
