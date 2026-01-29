Минобороны сделало заявление в связи с задержанием лица по обвинению в содействии уклонению от военной службы

29.01.2026 15:58





По обвинению в подлоге медицинской истории призывника и содействии в уклонении от обязательной военной службы, сотрудниками Генеральной инспекции Минобороны Грузии задержан один человек.



Указанное заявление на брифинге сделал заместитель начальника Генеральной инспекции Минобороны Грузии Арчил Николеишвили.



По его словам, следствие по делу продолжается, и круг ответственных лиц может возрасти.



«По уголовному делу, находящемуся в производстве Генеральной инспекции Минобороны Грузии, в результате следственных действий и оперативных мероприятий, совместно проведенных сотрудниками СГБ и Генеральной прокуратуры Грузии, была выявлена группа лиц, которая с целью получения определенной финансовой выгоды, подделывая медицинскую документацию о состоянии здоровья, помогала гражданам Грузии уклоняться от обязательной военной службы. На данном этапе, по данному факту, нами задержано одно лицо.



В отношении арестованного и его сообщников тайные следственные мероприятия, предусмотренные законом, осуществлялись на основании определения суда в течение нескольких месяцев.



С целью выявления остальных соучастников, следствие по указанному делу продолжается, круг подозреваемых может быть расширен.



В виде наказания за совершение указанного преступления предусмотрено от 6 до 9 лет лишения свободы.



Ведомство будет бескомпромиссным в отношении выявления любого подобного факта и будет действовать по всей строгости закона», - заявил Арчил Николеишвили.





