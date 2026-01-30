Два человека задержаны за наркопреступление в Западной Грузии

Сотрудники отдела полиции Самегрело-Земо Сванети Министерства внутренних дел по обвинению в незаконном приобретении и хранении крупных, и особенно крупных, партий наркотических средств и психотропных веществ арестовали двух лиц, ранее осужденных за аналогичные преступления: В.К., 1973 года рождения, и Б.К., 1984 года рождения.



В результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли особо крупное количество различных видов наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: «Метадон» и «Прегабалин».



В ходе следственных действий также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.



Расследование ведется по статьям 260, 261 и 273 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.





