|
|
|
Два человека задержаны за наркопреступление в Западной Грузии
30.01.2026 11:57
Сотрудники отдела полиции Самегрело-Земо Сванети Министерства внутренних дел по обвинению в незаконном приобретении и хранении крупных, и особенно крупных, партий наркотических средств и психотропных веществ арестовали двух лиц, ранее осужденных за аналогичные преступления: В.К., 1973 года рождения, и Б.К., 1984 года рождения.
В результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли особо крупное количество различных видов наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: «Метадон» и «Прегабалин».
В ходе следственных действий также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.
Расследование ведется по статьям 260, 261 и 273 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна