Два человека задержаны за наркопреступление в Западной Грузии


30.01.2026   11:57


Сотрудники отдела полиции Самегрело-Земо Сванети Министерства внутренних дел по обвинению в незаконном приобретении и хранении крупных, и особенно крупных, партий наркотических средств и психотропных веществ арестовали двух лиц, ранее осужденных за аналогичные преступления: В.К., 1973 года рождения, и Б.К., 1984 года рождения.

В результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли особо крупное количество различных видов наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: «Метадон» и «Прегабалин».

В ходе следственных действий также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.

Расследование ведется по статьям 260, 261 и 273 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.


