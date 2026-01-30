Уровень раскрываемости зарегистрированных преступлений в Грузии достиг 70% - МВД

В результате активной борьбы Министерства внутренних дел с различными категориями преступлений, согласно статистическим данным, в прошлом – 2025 году, уровень раскрываемости зарегистрированных преступлений по всей стране находится на беспрецедентно высоком уровне. В частности, в результате оперативно-следственных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов по различным делам, в 2025 году было раскрыто 70% зарегистрированных преступлений. Об этом говорится в сообщении МВД Грузии.



«В рамках бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью, включая наркопреступления, уровень раскрываемости этих преступлений значительно возрос.



Снизилось количество преступлений против жизни и здоровья. Кроме того, уменьшилось количество преступлений против собственности, включая кражи из квартир, грабежи, вымогательство и мошенничество.



В пропорции к увеличению раскрываемости наркопреступлений и организованной преступности и активизации борьбы полиции, в 2025 году было зарегистрировано в общей сложности 54 134 факта преступлений, что на +4 158 фактов (+8,32%) больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», - отмечается в сообщении.





