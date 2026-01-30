Американский военно-транспортный самолет приземлился в Тбилиси

30.01.2026 13:48





Военно-транспортный самолет ВВС США MC-130J Commando II приземлился в аэропорту Тбилиси в четверг поздно вечером, свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.



Самолет вылетел из аэропорта Бухареста (Румыния) и прибыл в грузинскую столицу в 22:41 по местному времени. Ранее 29 января он побывал на военной авиабазе Милденхолл (Великобритания).



Официальных комментариев со стороны американских или грузинских властей о целях визита не поступало.



MC-130J Commando II используется ВВС США для специальных операций: доставка спецназа, грузов и техники в труднодоступные районы, посадка на короткие или грунтовые полосы, сброс грузов и дозаправка вертолетов и других самолетов в воздухе.



Военное сотрудничество Грузии и США ограничено после того, как в 2024 году администрация Джо Байдена начала пересмотр двусторонних контактов, а позже заморозила стратегическое партнерство с Тбилиси. После возвращения Дональда Трампа Белый дом пока не демонстрировал готовности к возобновлению взаимодействия.



По данным западных СМИ, в настоящее время США усиливают военное присутствие вблизи Ирана, перебрасывая системы противовоздушной и противоракетной обороны, авиацию и корабли. Их источники говорят о высокой вероятности массированного американского удара, поскольку предварительные контакты между Вашингтоном и Тегераном по ограничению иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не дали результатов. Предполагается, что дополнительные вооружения могут потребоваться для защиты американских сил на Ближнем Востоке от возможного иранского ответа.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





