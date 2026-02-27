Десять человек задержаны по обвинению в содействии проституции

В результате полицейской операции, проведенной в Тбилиси по решению судьи, сотрудники Центрального управления уголовной полиции арестовали 10 человек и закрыли 10 учреждений по обвинению в содействии проституции и предоставлении помещений для проституции.



В рамках указанного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов провели десятки следственных действий, включая тайную аудио- и видеозапись, подтверждающие преступные действия обвиняемых.



В частности, руководители и администраторы указанных учреждений в основном использовали в своих помещениях иностранных граждан, содействовали проституции и систематически предоставляли помещения в различных районах Тбилиси за определенную плату. Среди задержанных – граждане Китая и Таиланда.



Полученные доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемые также помогали женщинам, занимающимся проституцией, находить клиентов, а взамен получали часть денег, полученных за оказанные услуги.



В результате следственных действий, проведенных в вышеупомянутых заведениях, сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств деньги, предположительно полученные в результате проституции. Доказательства также подтверждают, что основным доходом заведений были деньги, полученные в результате содействия проституции.



Расследование ведется по статье 254 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы на срок до 4 лет.





