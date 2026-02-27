|
|
|
Десять человек задержаны по обвинению в содействии проституции
27.02.2026 10:56
В результате полицейской операции, проведенной в Тбилиси по решению судьи, сотрудники Центрального управления уголовной полиции арестовали 10 человек и закрыли 10 учреждений по обвинению в содействии проституции и предоставлении помещений для проституции.
В рамках указанного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов провели десятки следственных действий, включая тайную аудио- и видеозапись, подтверждающие преступные действия обвиняемых.
В частности, руководители и администраторы указанных учреждений в основном использовали в своих помещениях иностранных граждан, содействовали проституции и систематически предоставляли помещения в различных районах Тбилиси за определенную плату. Среди задержанных – граждане Китая и Таиланда.
Полученные доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемые также помогали женщинам, занимающимся проституцией, находить клиентов, а взамен получали часть денег, полученных за оказанные услуги.
В результате следственных действий, проведенных в вышеупомянутых заведениях, сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств деньги, предположительно полученные в результате проституции. Доказательства также подтверждают, что основным доходом заведений были деньги, полученные в результате содействия проституции.
Расследование ведется по статье 254 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы на срок до 4 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна