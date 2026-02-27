Папуашвили: На самом деле произошло то, что иностранное государство атаковало грузинские СМИ

27.02.2026 12:17





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя решение Великобритании о санкциях против телекомпаний «Имеди» и «Пост ТВ», заявил, что «различные медиа-НПО, расплодившиеся как грибы, защитники медиа, Кинцурашвили и им подобные, которые годами получали миллионы и представляли себя защитниками свободы слова и свободы СМИ, сегодня хранят молчание».



По словам Папуашвили, на самом деле произошло то, что иностранное государство атаковало грузинские СМИ.



Как отметил он, те, кто сегодня молчит или поддерживает решение британского правительства, встают на сторону иностранного государства, а не собственной родины.



«Факт в том, что иностранная страна атаковала грузинские СМИ — и они молчат. Это и есть наилучшая иллюстрация того, что эти «НПО» являются проводниками интересов иностранной силы в Грузии. Они не подают голоса, потому что получают деньги от тех, кто сегодня нападает на грузинские СМИ. Это ещё одно подтверждение того, что на иностранные деньги в Грузии была создана пятая колонна, которая по соответствующему указанию должна бросать «коктейли Молотова» в парламент Грузии и в полицейских. Когда потребуется, они должны молчать о нападениях, чтобы оправдать действия своих финансистов. Это факт, что в Грузии действует пятая колонна, финансируемая из-за рубежа, и это доказательство — до сегодняшнего дня ни один защитник медиа, ни одна коалиция, организация или как бы они ни назывались, не выступили с заявлением, когда иностранное государство атаковало грузинские СМИ. Это их окончательный приговор как людям, работающим в сфере медиа или НПО. Это их окончательный приговор как сыновьям и дочерям этой страны, когда они встали на сторону Лондона, а не Грузии. Факт в том, что сегодня тот, кто молчит или поддерживает решение британского правительства, встаёт на сторону иностранного государства, а не собственной родины», — заявил Папуашвили.





