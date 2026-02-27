Урсула фон дер Ляйен: Приостановка виз может быть распространена на все население, если власть Грузии не решит вопросы

27.02.2026 11:47





Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не пожалеет усилий ради демократического, стабильного и европейского будущего грузинского народа. Она призвала всех политических акторов в Грузии работать для достижения этой цели. На фоне последних негативных событий в стране ЕС отреагировал решительно и призвал власти Грузии освободить журналистов, активистов и несправедливо задержанных лиц. Об этом говорится в письме президента Еврокомиссии, направленном представителям грузинской оппозиции.



По её словам, по предложению Еврокомиссии Совет ЕС частично приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Грузией.



«В связи с недавними негативными событиями в Грузии Евросоюз решительно призвал власти страны освободить всех журналистов, активистов и несправедливо задержанных лиц. Мы выразили обеспокоенность нарушениями на выборах, насилием против мирных протестующих, принятием репрессивного законодательства и использованием судебной системы в качестве инструмента репрессий. Эти действия противоречат основным ценностям и принципам ЕС. В ответ на происходящее Комиссия приняла соответствующие меры, включая приостановку двусторонней финансовой поддержки властей и сокращение политических контактов. Кроме того, на основании предложения Комиссии Совет частично приостановил действие соглашения о выдаче виз с Грузией, что затрагивает владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен, о чём Евросовет заявил в июне и октябре 2024 года», — говорится в письме.



Президент Еврокомиссии также отмечает, что Грузия ещё больше отступила по ключевым критериям в сфере управления, верховенства закона, соответствия визовым требованиям и борьбы с коррупцией.



По её словам, ЕС намерен предпринять в отношении Грузии несколько шагов.



«На первом этапе выдача виз была приостановлена для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, а на следующем этапе мера может быть распространена на всё население в рамках пересмотренного механизма приостановки виз (Visa Suspension Mechanism). Согласно новым правилам, на первом этапе приостановка касается владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных властями Грузии, что обеспечивает единообразное применение меры во всех государствах-членах. На втором этапе приостановка виз может быть распространена на всё население, если власти Грузии не решат указанные проблемы. Государства-члены рассматривают возможность дальнейших мер в отношении Грузии. Несмотря на отсутствие консенсуса между государствами-членами по вопросу санкций, продолжаются дискуссии о привлечении к ответственности лиц, ответственных за откат демократии и нарушения прав человека», — говорится в письме.



Представители оппозиции направили президенту Еврокомиссии письмо о происходящих в Грузии событиях. «Нам известно, что одно из государств-членов ЕС систематически препятствует усилиям Комиссии по введению существенных санкций против господина Иванишвили и его связанной с Кремлём сети. Хотя мы надеемся, что это сопротивление со временем будет преодолено, пересмотренный механизм приостановки виз в настоящий момент предлагает реальный путь вперёд», — говорится в письме, которое подписали: Зураб Гирчи Джапаридзе, Ника Гварамия, Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Элене Хоштария, Георгий Вашадзе, Ираклий Окруашвили и Гиви Таргамадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





