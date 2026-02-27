Под санкциями Великобритании телеканал Imedi объявил о планах создать собственный банк

27.02.2026 11:47





Грузинская проправительственная телекомпания Imedi, попавшая под санкции Великобритании, планирует создать собственный банк. Об этом говорится в заявлении медиахолдинга, распространенном сегодня.



«Мы, новые основатели холдинга Imedi, при финансовой поддержке верных друзей и спонсоров телеканала в кратчайшие сроки, всего за несколько месяцев, создадим собственный банк под названием Imedi Bank», – говорится в обращении.



Санкции замораживают все активы телеканала в Великобритании, запрещают его владельцам управлять британскими компаниями и ограничивают международные сделки. По мнению некоторых грузинских медиаменеджеров, эти меры могут серьезно ударить по Imedi: телеканал рискует потерять рекламодателей, лицензии на сериалы и фильмы, права на адаптацию зарубежных шоу и не суметь выплачивать зарплаты сотрудникам в прежнем формате.

Первые последствия санкций уже проявились – сайты телеканала были отключены и экстренно перенесены на новые серверы, предположительно российские.



Глава Национального банка Грузии Натия Турнава на этой неделе заявила, что в отношении Imedi коммерческие банки должны действовать согласно национальному законодательству, а не нормам других юрисдикций.



В Imedi утверждают, что проблем с привлечением рекламы или инвестиций у них «никогда не было». Сейчас, несмотря на риск вторичных санкций, «несколько банков выразили готовность предоставлять телекомпании услуги». При этом холдинг подчеркивает, что не хочет создавать проблемы для своих сторонников.



«Мы хорошо понимаем возможные риски для их бизнеса (будь то анти-пиар, финансовые проблемы или что-то еще), которые могут втянуть их в дополнительную спираль – мы категорически не хотим подвергать кого-либо из них удару и объявлять на них охоту со стороны сил, которые с 2007 года уже второй раз нападают на свободные СМИ и свободу слова», – говорится в заявлении.



С недавнего времени Imedi принадлежит компании Prime Media Global, связанной с малоизвестным бизнесменом и сторонником «Грузинской мечты» Илией Микелаишвили. Прежний владелец, бизнесмен Ираклий Рухадзе, продал телекомпанию всего за 1 000 лари за пару недель до объявления санкций.



Рухадзе – гражданин США грузинского происхождения, проживающий в Великобритании. Санкции могли бы серьезно ударить по его компании Honeywell Partners, через которую управляются многомиллионные активы в Грузии, включая Liberty Bank – третий банк страны, занимающийся выплатой пенсий и соцпособий.



Кроме Imedi, под санкции Лондона попал грузинский телеканал POSTV. Ограничения были введены к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Британские власти обвинили телеканалы в распространении дезинформации о войне, включая сведения, способные дестабилизировать Украину или угрожать её территориальной целостности.



В Тбилиси меры назвали «атакой на свободу слова» и «давлением на грузинское общество». В МИД Грузии усомнились, что санкции смогут ослабить позиции России. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе пообещал предпринять «все необходимые меры» для защиты интересов телеканалов.



Новости-Грузия

