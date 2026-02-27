Сборная Грузии сыграет отборочный матч чемпионата мира в Дании

Сегодня, 27 февраля, сборной Грузии по баскетболу предстоит выездной матч в Дании в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Начало встречи - в 21:30.



Календарь группы A составлен таким образом, что в февральском «окне» наша команда проведёт и второй матч против Дании — на этот раз в Тбилиси, 2 марта.



Именно от этих двух встреч во многом зависит судьба выхода в следующий этап: в группе из четырёх команд (Испания, Украина, Грузия, Дания) сборные Грузии и Дании провели по два матча и пока не одержали ни одной победы. Из группы выходят три лучшие команды.



Три сборные, вышедшие из группы A, на следующем этапе объединятся с трио группы B, и уже в шестикомандной группе второго этапа три лучшие команды получат путёвки на чемпионат мира. При этом все очки, набранные на первом этапе, сохраняются, поэтому победы над Данией — как дома, так и на выезде — имеют особое значение.



Последний раз «Крестоносцы» играли против этой команды в феврале 2024 года – в Тбилисском дворце спорта все было просто: какая бы команда ни победила, она бы приняла участие в Евробаскете 2025. Команда Александра Джикича обыграла Данию со счетом 62:60 и в шестой раз в истории вышла в финал чемпионата Европы.







