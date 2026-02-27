Территориальный казус - четыре суда разбирались со штрафом, выписанным патрульной полицией

Водитель из Каспи ехал на Запад. После проезда через туннель Гори он был оштрафован патрульными. Водитель обжаловал штраф в размере 2000 GEL в суде Гори.



Как сообщает издание qartli.ge, после предъявления квитанции суд Гори заявил, что жалоба должна была быть составлена ​​на имя магистратского судьи Карели. Магистратский судья Карели постановил, что, поскольку в качестве места нарушения в протоколе был указан Карели, дело должно быть рассмотрено судьей Хашури.



Судья в Хашури вызвал патрульных на заседание для допроса. Когда судья спросил его, где было зафиксировано нарушение, патрульный ответил, что это произошло на выезде из туннеля Гори.



«Принадлежит ли выезд из туннеля Гори муниципалитету Карели?» — спросил судья.



«По моему, муниципалитет Карели начинается после туннеля Гори», — заявил патрульный на слушании.



Судья Хашури усомнился в правоте патрульного, поэтому на слушании запросил ортофотоснимки.



После изучения ортофотоснимков было установлено, что протокол был составлен на территории муниципалитета Гори. В результате суд Хашури отказался рассматривать дело. Поскольку суд Гори также отказал, судья Хашури обратился в Верховный суд за решением.



Верховный суд обсудил этот вопрос и отметил, что, поскольку водитель из Каспы, дело может рассматривать и судья Каспи, но поскольку судья Каспи относится к суду Гори, то законность протокола лучше проверить суду Гори. Таким образом, жалоба на протокол о штрафе в размере 2000 GEL после 5-месячного разбирательства вернулась в суд Гори.



Согласно протоколу о штрафе, водитель управлял автомобилем в период лишения водительских прав. Причины, по которым водитель считает этот протокол незаконным, на данном этапе неизвестны.





